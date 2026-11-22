श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में नतमस्तक होने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की ओर से 1822 श्रद्धालुओं का जत्था रविवार को रवाना किया गया। एसजीपीसी के मुख्य कार्यालय से रवाना हुए जत्थे में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज, एसजीपीसी पदाधिकारी, सदस्य और श्रद्धालु मौजूद रहे।

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पाकिस्तान जा रहे श्रद्धालु कुलविंदर सिंह ने कहा कि वह बचपन से ही ऐतिहासिक गुरुधामों के दर्शन करने की अरदास करते आ रहे थे। अब उनकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। जत्था श्री ननकाना साहिब, श्री पंजा साहिब, श्री करतारपुर साहिब सहित अन्य गुरुद्वारों के दर्शन करेगा। जगराओं निवासी श्रद्धालु ने बताया कि एसजीपीसी ने यात्रा के अच्छे प्रबंध किए हैं और उन्हें घर बैठे वीजा मिल गया। दस दिवसीय यात्रा में सच्चा सौदा और लाहौर भी जाएंगे।एसजीपीसी अंतरिम कमेटी सदस्य रविंदर सिंह खालसा ने बताया कि अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने उन्हें जत्थे की अगुवाई सौंपी है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को वीजा देने की अपील की। ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने वीजा संख्या बढ़ाने, आगमन पर वीजा सुविधा देने और करतारपुर गलियारा जल्द खोलने की मांग की। उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे के लिए अरदास करने का आह्वान किया।