भारत-पाकिस्तान सीमा पर कार्रवाई: ड्रोन से भेजे गए हथियार और हेरोइन की खेप बरामद, चार पिस्तौल और ये सामान मिला
आईएएनएस, तरनतारन Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 22 Nov 2026 08:53 AM IST
सार
भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से भेजी गई हथियारों और हेरोइन की खेप बरामद की गई है। चार पिस्तौल और 277 ग्राम नशीला पदार्थ मिला है। यह संयुक्त कार्रवाई कलसियां गांव में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने की है।
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विस्तार
पंजाब के तरनतारन जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन के जरिए भेजी गई हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप बरामद की है। खालड़ा सेक्टर के अंतर्गत आने वाले कलसियां गांव में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान यह बरामदगी हुई।
सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध पैकेट मिला, जिसे ड्रोन के माध्यम से गिराए जाने की आशंका है। तलाशी लेने पर उसमें से चार पिस्तौल, छह मैगजीन, 57 जिंदा कारतूस और 277 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हथियारों और हेरोइन की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजी गई थी। सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। ऐसे में इस बरामदगी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं।
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सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध पैकेट मिला, जिसे ड्रोन के माध्यम से गिराए जाने की आशंका है। तलाशी लेने पर उसमें से चार पिस्तौल, छह मैगजीन, 57 जिंदा कारतूस और 277 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
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प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हथियारों और हेरोइन की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजी गई थी। सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। ऐसे में इस बरामदगी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं।
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घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए खेप किसने भेजी और इसे भारतीय सीमा में किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था। बरामद हथियारों के स्रोत और तस्करी नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।