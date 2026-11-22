{"_id":"6b026553cf0788a80006b65c","slug":"marathon-organized-in-chandigarh-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ मैराथन का आयोजन: धावकों ने बढ़-चढ़ कर लिया भाग, 1.16 करोड़ रखी गई है इनामी राशि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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चंडीगढ़ शहर में रविवार सुबह चंडीगढ़ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें हजारों धावकों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यूटी खेल विभाग की ओर से आयोजित इस बड़े खेल आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे राष्ट्रीय स्तर के धावकों के साथ अंतरराष्ट्रीय एथलीट भी दौड़ते नजर आए।

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मैराथन का उद्देश्य शहर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। आयोजन में धावकों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए अलग-अलग दूरी की दौड़ में हिस्सा लेने का मौका मिला।



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इसके तहत 42 किलोमीटर की फुल मैराथन, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर की दौड़ के मुकाबले आयोजित किए गए। वहीं, पांच किलोमीटर की दौड़ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया।



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