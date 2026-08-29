फरीदकोट से लापता 3 नाबालिग छात्राओं के मामले में महिला समेत 2 गिरफ्तार

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फरीदकोट शहर से लापता हुई तीन नाबालिग छात्राओं की मुंबई से बरामदगी के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में तरनतारन निवासी अश्विनी कौर और यूपी निवासी आशीष कुमार शामिल है जिन्हें अदालत से रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार, 10 अगस्त 2026 को फरीदकोट के एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली तीन नाबालिग छात्राएं बिना बताए घर से लापता हो गई थीं। इस मामले में 12 अगस्त को पुलिस ने केस दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया तो छात्राओं के सोशल मीडिया अकाउंट और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनकी लोकेशन मुंबई में ट्रेस हुई। इसके बाद फरीदकोट पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची और वहां की पुलिस की मदद से तीनों को सुरक्षित बरामद कर फरीदकोट ले आई। जांच के दौरान सामने आया कि जब तीनों लड़कियां फरीदकोट से दिल्ली पहुंचीं तो ट्रेन में उनकी मुलाकात अश्विनी कौर नामक महिला से हुई। वह तीनों को अपने साथ मुंबई ले गई और वहां अपने साथी आशीष कुमार से मिलवाया। पुलिस ने कार्रवाई जारी रखते हुए दोनों को गिरफ्तार किया और फरीदकोट लाकर उनका रिमांड हासिल किया। इस मामले में डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि इन आरोपियों ने तीनों लड़कियों को मुंबई में पांच से सात दिन तक रखा गया था। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि तीनों नाबालिग लड़कियों को अपने पास रखने के पीछे उनकी क्या मंशा थी। चूंकि इन्होंने लड़कियों को अपने पास रखने की सूचना मुंबई पुलिस, उनके परिजनों या संबंधित फरीदकोट पुलिस को नहीं दी थी।

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