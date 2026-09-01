{"_id":"6a96c718b2c8263a5b0c1dd2","slug":"video-farmers-in-faridkot-blocked-the-road-to-express-their-protest-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में किसानों ने सड़क जाम कर जताया रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट के कोटकपूरा रोड स्थित लैंड मॉर्गेज बैंक के बाहर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सड़क जाम कर प्रशासन और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के प्रांतीय प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल विशेष रूप से शामिल हुए। किसानों ने आरोप लगाया कि जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजे गए किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। किसानों की ओर से बीती 30 मार्च 2026 से लैंड मॉर्गेज बैंक में एकमुश्त ऋण भुगतान योजना लागू करने, किसानों को कर्ज देते समय लिए गए खाली चेक वापस करने समेत अन्य मांगों को लेकर बैंक के समक्ष धरना दिया जा रहा है। इसी संघर्ष के तहत 29 अगस्त को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन रखा गया था। प्रदर्शन से पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 194 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके विरोध में किसानों ने रविवार से जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। एक दिन पहले सोमवार रात जेल में बंद संगठन के प्रांतीय महासचिव काका सिंह कोटड़ा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद किसानों में रोष और बढ़ गया। मंगलवार को लैंड मॉर्गेज बैंक के बाहर धरने के दौरान किसानों ने सड़क जाम कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

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