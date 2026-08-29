{"_id":"6a927f97349fa3a2d6026044","slug":"video-tragic-accident-in-mogas-redma-village-three-year-old-child-dies-after-coming-under-a-tractor-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा के गांव रेड़मा में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर के नीचे आने से तीन वर्षीय बच्चे की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा के कस्बा धर्मकोट के गांव रेड़मा में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन वर्षीय बच्चे की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गगनदीप अपनी मां के साथ अपने नाना के घर रह रहा था। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को गगनदीप का मामा ट्रैक्टर स्टार्ट कर खेतों की ओर जाने लगा। इसी दौरान गगनदीप पीछे से दौड़ता हुआ ट्रैक्टर के पास पहुंच गया। मामा को बच्चे के पीछे आने का पता नहीं चला। जब उन्होंने ट्रैक्टर को पीछे किया तो गगनदीप उसकी चपेट में आ गया। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना धर्मकोट के एसएचओ इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोगा के सिविल अस्पताल भेज दिया है। थाना धर्मकोट के एसएचओ इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि गांव रेड़मा में तीन वर्षीय गगनदीप सिंह की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हुई है। शव को मोगा सिविल अस्पताल में रखा गया है। परिवार के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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