{"_id":"6a95a990c7c27ecdb00be163","slug":"video-no-leniency-will-be-shown-towards-drug-smugglers-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"‘युद्ध नशे विरुद्ध’ के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी: कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी और बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि पंजाब सरकार ने अपनी प्रमुख नशा विरोधी मुहिम ‘युद्ध नशें विरुद्ध’ के तहत नशा तस्करों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस और कोई ढील न देने की नीति अपनाई है तथा नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज यहां जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में जिला स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस को बिना किसी पक्षपात के नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

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