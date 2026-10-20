{"_id":"6ad75dc38b7515b58b02cf7b","slug":"video-traffic-flow-disrupted-in-talwaras-main-market-due-to-alleged-illegal-encroachments-people-face-inconvenience-from-traffic-jams-during-the-festive-season-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"तलवाड़ा के मेन बाजार में कथित अवैध कब्जों से बिगड़ी यातायात व्यवस्था, त्योहारी सीजन में जाम से लोग परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तलवाड़ा के मेन बाजार से पुराने तलवाड़ा बस स्टैंड तक सड़क पर दुकानदारों द्वारा कथित तौर पर किए गए अवैध कब्जों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बाजार में जाम लगना आम बात बन गया है। वहीं, त्योहारी सीजन के चलते खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोगों की बढ़ती भीड़ ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। मेन बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों के साथ-साथ स्थानीय दुकानदारों, राहगीरों और वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कथित अतिक्रमण के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती, जिससे कई बार यातायात बाधित हो जाता है। त्योहारों के दौरान बाजार में बढ़ने वाली भीड़ के कारण लोगों को जाम में फंसकर काफी समय गंवाना पड़ता है। अतिक्रमण पर कार्रवाई की जरूरत बाजार में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सड़क पर किए गए कथित अवैध कब्जों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की जरूरत महसूस की जा रही है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो त्योहारी सीजन में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसके लिए बाजार में सड़क की उपलब्ध जगह और यातायात की स्थिति का जायजा लेना जरूरी है। प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग जनहित में संबंधित प्रशासन और नगर निकाय के अधिकारियों से मांग की जा रही है कि वे बाजार का निरीक्षण कर कथित अतिक्रमण की जांच करें और नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, बाजार में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, ताकि दुकानदारों, ग्राहकों और आम राहगीरों को राहत मिल सके। अब देखना यह होगा कि संबंधित अधिकारी इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेते हैं और तलवाड़ा के मेन बाजार को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए कब तक प्रभावी कदम उठाए जाते हैं।

... और पढ़ें