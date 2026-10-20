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Amit Shah Punjab Visit: पंजाब आ रहे गृहमंत्री अमित शाह, बटाला-संगरूर और मानसा जाएंगे; 20 दिन में दूसरा दाैरा

Tue, 20 Oct 2026 10:25 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 20 Oct 2026 10:25 AM IST
खास बातें

Amit Shah Punjab visit today live updates in hindi: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दाैरे पर आ रहे हैं। वे बटाला, संगरूर और मानसा में नशा पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। 20 दिन में शाह का ये दूसरा पंजाब दाैरा है। जानें सभी अपडेट...

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गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दाैरे पर - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

10:24 AM, 20-Oct-2026

झोटा हत्याकांड की जांच सीबीआई के हवाले

अमित शाह के दाैरे से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मानसा में मारे गए नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर झोटा के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का एलान किया है। 
10:18 AM, 20-Oct-2026

30 सितंबर को आएंगे थे जालंधर

शाह 30 सितंबर को जालंधर में ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के समापन समारोह को संबोधित करने आए थे। 20 दिन के भीतर यह शाह का दूसरा पंजाब दौरा है।
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10:16 AM, 20-Oct-2026

सबसे पहले जाएंगे बटाला

गृहमंत्री दोपहर सवा 12 बजे बटाला के माड़ी पन्नवां जाएंगे और विक्रमजीत सिंह के परिवार से मिलेंगे। इसके बाद वे संगरूर के तूरबंजारा जाएंगे और गुलजार सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। फिर शाह मानसा में परविंदर झोटा के परिवार से मिलेंगे। शाम को वे लुधियाना में दशहरा समारोह में हिस्सा लेंगे।
10:11 AM, 20-Oct-2026

Amit Shah Punjab Visit: पंजाब आ रहे गृहमंत्री अमित शाह, बटाला-संगरूर और मानसा जाएंगे; 20 दिन में दूसरा दाैरा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब दाैरे पर हैं। शाह पंजाब में नशा पीड़ित परिवारों से मिलेंगे।
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