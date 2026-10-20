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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Grand procession taken out in Purana Talwara for the Dussehra festival

पुराना तलवाड़ा में दशहरा महोत्सव को लेकर निकाली भव्य शोभायात्रा

Tue, 20 Oct 2026 05:56 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Tue, 20 Oct 2026 05:56 PM IST
Grand procession taken out in Purana Talwara for the Dussehra festival
दशहरा महोत्सव के उपलक्ष्य में पुराना तलवाड़ा में रासलीला कमेटी की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। धार्मिक आस्था और उत्साह से सराबोर शोभायात्रा के दौरान क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। शोभायात्रा ने दशहरा महोत्सव की रौनक बढ़ा दी और लोगों में पर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आया। शोभायात्रा का शुभारंभ पुराना बस स्टैंड से हुआ। इसके बाद यह संसारपुर टेरेस चौक से होते हुए पोंग डैम रोड पहुंची। यहां से सेक्टर नंबर एक स्थित सब्जी मंडी चौक से गुजरते हुए शोभायात्रा मुख्य बाजार में पहुंची। इसके बाद पुराना तलवाड़ा बस स्टैंड से होते हुए शोभायात्रा पब्लिक हाई स्कूल के दशहरा मैदान में संपन्न हुई। दशहरा मैदान में होगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन दशहरा महोत्सव के तहत पब्लिक हाई स्कूल के दशहरा मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। यह आयोजन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा पर्व को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर लोग उत्साह के साथ महोत्सव में शामिल होकर विजयदशमी का पर्व मनाएंगे।
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