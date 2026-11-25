{"_id":"6b06dd1ccc1f50661504f193","slug":"video-sukhbir-badal-hits-back-at-channi-corners-the-congress-by-invoking-1984-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुखबीर बादल का चन्नी पर पलटवार, 1984 की याद दिलाकर कांग्रेस को घेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के श्री अकाल तख्त साहिब के हुकमनामों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर दिए गए बयान पर पंजाब की राजनीति गरमा गई है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चन्नी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को वर्ष 1984 की घटनाओं की याद दिलाई। अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन के बाद इस मुद्दे पर बादल की यह पहली प्रतिक्रिया मानी जा रही है। चन्नी को सुखबीर बादल का जवाब सुखबीर सिंह बादल ने चन्नी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अकाल तख्त साहिब के हुकमनामे का हवाला देकर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपना इतिहास देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में श्री दरबार साहिब पर सैन्य कार्रवाई हुई थी और बड़ी संख्या में सिखों की जान गई थी। बादल ने चन्नी से सवाल किया कि ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें अपनी पार्टी के इतिहास पर विचार करना चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना बादल ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान भारतीय सेना की ओर से टैंकों और तोपों के साथ श्री अकाल तख्त साहिब पर की गई सैन्य कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे सिख समुदाय के लिए बेहद संवेदनशील और दुखद घटना बताते हुए कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। पहले भी उठा चुके हैं 1984 का मुद्दा सुखबीर सिंह बादल इससे पहले भी ऑपरेशन ब्लू स्टार और वर्ष 1984 की घटनाओं को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। अगस्त 2023 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संसद में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कांग्रेस पर की गई टिप्पणी का समर्थन किया था। साथ ही केंद्र सरकार से सिख समुदाय और श्री हरमंदिर साहिब पर हुई सैन्य कार्रवाई के लिए बिना शर्त माफी मांगने की अपील की थी। चन्नी ने कांग्रेस की ओर से माफी मांगने का किया था दावा सितंबर 2024 में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि वर्ष 1984 में श्री हरमंदिर साहिब पर हुई सैन्य कार्रवाई गलत थी और कांग्रेस इसके लिए कई बार माफी मांग चुकी है। उन्होंने भाजपा और RSS पर तत्कालीन सरकार पर सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था। चन्नी के इस बयान पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने भी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाए थे। इस बयानबाजी के बाद श्री अकाल तख्त साहिब, 1984 की घटनाओं और कांग्रेस की भूमिका को लेकर पंजाब में राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है।

... और पढ़ें