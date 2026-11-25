पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल: 25 आईपीएस और 6 पीपीएस अधिकारियों का तबादला
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 25 Nov 2026 06:46 PM IST
सार
पंजाब पुलिस में 25 आईपीएस और 6 पीपीएस अफसरों का तबादला किया गया है।
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विस्तार
पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। इस फेरबदल के तहत 25 आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) और 6 पीपीएस (पंजाब पुलिस सेवा) अधिकारियों का तबादला किया गया है। यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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