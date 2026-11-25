{"_id":"6b06dd2d1fd7de5b9c0e59aa","slug":"video-baltej-pannus-statement-regarding-the-moga-rally-claims-over-one-lakh-people-will-attend-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा रैली को लेकर बलतेज पन्नू का बयान, एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का दावा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

26 नवंबर को मोगा में आम आदमी पार्टी की ओर से खुशहाल पंजाब रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता बलतेज पन्नू ने कहा कि 26 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस है और इस मौके पर मोगा में बड़ी खुशहाल पंजाब रैली आयोजित की जा रही है। बलतेज पन्नू ने दावा किया कि इस रैली में एक लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी इस रैली के जरिए अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत करेगी। रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे।

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