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भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अविनाश राय खन्ना पठानकोट दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेश शर्मा, पूर्व डिप्टी स्पीकर दिनेश सिंह बब्बू, प्रदेश सचिव राकेश शर्मा सहित पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दौरे के दौरान अविनाश राय खन्ना ने आगामी चुनावों के लिए भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर आम जनता से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रयास है कि घोषणा पत्र जनता की जरूरतों, समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। लोगों से मिलने वाले सुझावों को घोषणा पत्र में उचित स्थान दिया जाएगा, ताकि आम जनता की आवाज पार्टी की नीतियों में शामिल हो सके। अवैध माइनिंग को बताया बाढ़ से नुकसान का कारण पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान पर प्रतिक्रिया देते हुए खन्ना ने अवैध माइनिंग को नुकसान का प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से प्राकृतिक व्यवस्था प्रभावित होती है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इस पर रोक लगाने के लिए गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। भाजपा-अकाली गठबंधन को बताया समय की जरूरत भाजपा और अकाली दल के गठबंधन को लेकर खन्ना ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों दलों का गठबंधन समय की जरूरत है। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर भी विचार-विमर्श किया।

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