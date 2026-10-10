{"_id":"6aca4b18b0e29aa0a5021408","slug":"video-six-people-including-a-woman-arrested-in-faridkot-for-plotting-to-rob-a-goldsmith-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में सुनार को लूटने की योजना मामले में महिला समेत 6 गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फरीदकोट में सुनार को लूटने की योजना मामले में महिला समेत 6 गिरफ्तार
फरीदकोट में थाना सदर के अधीन पुलिस चौकी गोलेवाला ने लूट की योजना बना रहे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए महिला समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्तौल, एक कृपाण, एक कापा और तीन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तरनतारन निवासी करणवीर सिंह, गगनदीप सिंह, जगजीत सिंह, लाडी सिंह, कपूरथला निवासी हरनेक सिंह और गांव घुगिआना निवासी गीता रानी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, चौकी इंचार्ज एएसआई सुखविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि गांव नथलवाला के पास कुछ लोग एक सुनसान स्थान पर बैठकर लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी त्रिलोचन सिंह ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि गीता रानी ने अपने गांव के एक सुनार को लूटने के इरादे से उक्त पांचों आरोपियों को बुलाया था। पुलिस की समय पर कार्रवाई से वारदात टल गई। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और क्षेत्र में की गई अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।