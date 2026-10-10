फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   High Court stern over repeated bail pleas

बार-बार जमानत मांगने पर हाईकोर्ट सख्त: फोरम शॉपिंग पर अदालत की टिप्पणी, कही ये बात

Sat, 10 Oct 2026 08:10 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 10 Oct 2026 08:10 PM IST
सार

फोरम शॉपिंग का अर्थ है अपनी मांग के पक्ष में अनुकूल आदेश हासिल करने के लिए अलग-अलग अदालतों या पीठों का रुख करना। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल एक ही राहत के लिए बार-बार नहीं किया जा सकता है।
 

विज्ञापन
High Court stern over repeated bail pleas
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लगातार जमानत याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव नहीं था। इसके बावजूद बार-बार जमानत मांगना फोरम शॉपिंग की श्रेणी में आ सकता है। फोरम शॉपिंग का अर्थ है अपनी मांग के पक्ष में अनुकूल आदेश हासिल करने के लिए अलग-अलग अदालतों या पीठों का रुख करना। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल एक ही राहत के लिए बार-बार नहीं किया जा सकता है।

विज्ञापन


याचिकाकर्ता मॉरिसन लॉयल उर्फ मॉरिसन उर्फ निशु पर एक महिला की निजी तस्वीरें और वीडियो सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित करने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि उसे पड़ोसियों के साथ विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। उसने यह भी दलील दी कि पहले की जांच में उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला था। संबंधित मोबाइल नंबर भी उसका नहीं होने की बात कही गई। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उसकी पहली याचिका 1 अक्तूबर 2026 को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई थी। इसके बाद दूसरी याचिका में उसने दलील दी कि पहली सुनवाई के दौरान वह जांच अधिकारी की बात का जवाब नहीं दे पाया था। हालांकि, अदालत ने इसे परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव नहीं माना।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

Trending Videos

बार-बार याचिकाएं दायर करने के लिए परिस्थितियों में बदलाव जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि लगातार जमानत याचिकाएं दायर करना अपने आप में प्रतिबंधित नहीं है। परंतु इसके लिए परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव होना जरूरी है। केवल पहले से उपलब्ध तथ्यों को दोहराना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। मामूली आधार पेश करना भी पर्याप्त नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परिस्थितियों में वास्तविक और महत्वपूर्ण बदलाव होने पर ही दोबारा जमानत याचिका दायर करने पर विचार किया जा सकता है। किसी आदेश से असंतुष्ट पक्ष को कानून के अनुसार उचित न्यायिक मंच पर राहत मांगनी चाहिए। एक ही राहत के लिए बार-बार याचिकाएं दायर नहीं करनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

मॉरिसन लॉयल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मॉरिसन लॉयल उर्फ निशु पर एक महिला की निजी तस्वीरें और वीडियो सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित करने का आरोप है। उसने अग्रिम जमानत के लिए दावा किया कि उसे पड़ोसियों के विवाद के चलते झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पिछली जांच में उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली थी। उसने यह भी कहा कि जिस मोबाइल नंबर से सामग्री प्रसारित हुई, वह उसका नहीं है। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को परिस्थितियों में ठोस बदलाव नहीं माना। मामले में आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखा गया। प्रभावी जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को भी महत्वपूर्ण माना गया। इन्हीं कारणों से हाईकोर्ट ने मॉरिसन को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। पीठ ने साथ ही स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को मामले के अंतिम गुण-दोष या जांच पर अंतिम राय नहीं माना जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed