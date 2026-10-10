युद्ध नशों के विरुद्ध: जालंधर देहात पुलिस ने चलाया अभियान, 17 आरोपी गिरफ्तार; 15 केस दर्ज

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पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से 515 ग्राम हेरोइन, 456 नशीली गोलियां और एक बाइक बरामद की गई है। यह कार्रवाई पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के दिशा-निर्देशों के तहत की गई। अभियान के दौरान जालंधर के डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया और एसपी (जांच) विनीत अहलावत भी मौजूद रहे।पुलिस की विभिन्न टीमों ने जिले के अलग-अलग इलाकों में संदिग्ध लोगों और स्थानों की जांच की। इस दौरान नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री, सप्लाई और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।जालंधर देहात पुलिस ने जिले में नशे से प्रभावित 15 हॉटस्पॉट की पहचान की है। इन इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ विशेष चेकिंग और तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि नशे की सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके और अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके। एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि नशे के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को जागरूक करना और नशे से प्रभावित व्यक्तियों को इलाज, काउंसलिंग तथा पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस, जिला प्रशासन और आम जनता के संयुक्त प्रयासों से नशामुक्त समाज बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।