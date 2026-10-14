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मोगा में प्रताप रोड पर अधूरे निर्माण कार्य से दुकानदार परेशान, त्योहारों के सीजन में ग्राहकों का इंतजार
मोगा की प्रसिद्ध प्रताप रोड मार्केट में सड़क निर्माण और सुंदरीकरण का काम अधूरा रहने के कारण दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की ओर से पिछले 3-4 महीनों से सड़क को तोड़कर निर्माण एवं सुंदरीकरण का काम करवाया जा रहा है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। त्योहारों के सीजन में बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम होने के कारण दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है।दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के दिनों में कारोबार बढ़ने की उम्मीद रहती है, लेकिन सड़क का काम अधूरा होने के कारण ग्राहकों को बाजार तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। इससे उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है।दुकानदारों की समस्याओं को सुनने और मौके की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज मोगा से कांग्रेस पार्टी की हलका इंचार्ज मालविका सूद प्रताप रोड पहुंचीं। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर मालविका सूद ने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर लोगों के त्योहारों के दिनों में परेशानी बढ़ गई है। दुकानदार पूरे साल त्योहारों के सीजन का इंतजार करते हैं, ताकि उनका कारोबार अच्छा हो सके, लेकिन सड़क निर्माण का काम अधूरा रहने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन उनके अनुसार अभी तक 20 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की कि यदि निर्माण कार्य को समय पर पूरा नहीं किया जा सकता, तो कम से कम दुकानदारों और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए उचित व्यवस्था की जाए तथा काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
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