{"_id":"6b0563d4e82114b07f0a8581","slug":"video-shivraj-chouhan-pays-obeisance-at-ber-sahib-says-modis-promise-will-be-fulfilled-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"बेर साहिब में नतमस्तक हुए शिवराज चौहान, बोले- मोदी का वादा पूरा होगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की राजनीति, अकाली-भाजपा गठबंधन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, किसानों को खाद की आपूर्ति और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संदेश केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी मानवता को 'नाम जपो, किरत करो और वंड छको' का महान संदेश दिया है। हमें गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर आपसी प्रेम, भाईचारे और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर बोले- मोदी जी का वादा जरूर पूरा होगा सुल्तानपुर लोधी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणाओं के बावजूद जमीनी स्तर पर विकास कार्य दिखाई नहीं देने संबंधी सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, उसे जरूर पूरा करेंगे। उनके इस बयान से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीदें फिर बढ़ गई हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले सुल्तानपुर लोधी के सर्वपक्षीय विकास का स्थानीय लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अकाली-भाजपा गठबंधन पर बोले- अभी इंतजार करें, सब ठीक हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच दोबारा गठबंधन की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अभी इंतजार करें, सब ठीक हो जाएगा।" गठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि भाई तो भाई होता है, बड़ा या छोटा होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भाजपा की सरकार बनने पर पंजाब का हर वर्ग होगा खुशहाल पंजाब की राजनीति पर बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर किसानों सहित हर वर्ग की खुशहाली सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकारों को नकार चुके हैं और अब प्रदेश में भाजपा की बारी है। पंजाब में खाद की कमी पर भी दिया जवाब पंजाब में किसानों को खाद की किल्लत आने संबंधी सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खाद की कमी का मामला उनके ध्यान में आया है, लेकिन केंद्र सरकार के पास खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के राजनीतिक हालात, किसानों की समस्याओं और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने सुल्तानपुर लोधी के स्मार्ट सिटी विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पूरी करने का भरोसा दिलाया।

... और पढ़ें