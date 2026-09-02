{"_id":"6a981bae620df62fa80457f8","slug":"video-run-for-equality-marathon-organized-to-mark-the-650th-prakash-parv-of-shri-guru-ravidas-maharaj-ji-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित ‘समानता की दौड़’ मैराथन आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘समानता की दौड़’ मुहिम के तहत आज पठानकोट में 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ करवाई गई। मैराथन की शुरुआत मिशन रोड पठानकोट से कैबिनेट मंत्री पंजाब लाल चंद कटारूचक ने हरी झंडी दिखाकर की। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, अध्यापकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। मिशन चौक, डीएवी स्कूल रोड, आर्मी गेट से यू-टर्न, शनि देव मंदिर, डलहौजी रोड और रामलीला ग्राउंड से होती हुई फिर से मिशन चौक के रास्ते एक स्कूल में समाप्त हुई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार करवाए जा रहे हैं, जहां विद्वानों द्वारा श्री गुरु रविदास महाराज जी की फिलॉसफी, वाणी और मानवता को बराबरी का संदेश देने वाली विचारधारा पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। गुरु साहिब जी के जीवन और विचारधारा से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पंजाब के गांवों में दिखाई जा रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जम्मू, बठिंडा, जालंधर और गुरु साहिब जी की जन्मस्थली काशी से अलग-अलग यात्राएं नगर कीर्तन के रूप में निकाली जाएंगी, जो खुरालगढ़ साहिब में पहुंचेंगी। कहा कि ‘समानता की दौड़’ के माध्यम से गुरु रविदास महाराज जी द्वारा दिए गए बराबरी, समानता और मानव भाईचारे के संदेश को युवाओं और आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

... और पढ़ें