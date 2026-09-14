{"_id":"6aa82a66ea3c1f95460984d8","slug":"video-drone-show-for-the-650th-prakash-parv-of-shri-guru-ravidas-ji-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"500 ड्रोन ने दसूहा के आसमान को किया रोशन, श्री गुरु रविदास जी के जीवन और दर्शन को किया प्रस्तुत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा सोमवार शाम दसूहा में शानदार ड्रोन शो करवाया गया। इसमें 500 ड्रोन ने आसमान को रोशन करते हुए गुरु जी के जीवन और शिक्षाओं की शानदार प्रस्तुति की। इस अनूठे एरियल शो के माध्यम से तकनीक और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसे बड़ी संख्या में उपस्थित संगत ने बेहद भावपूर्ण ढंग से देखा। शो के दौरान 500 ड्रोन के माध्यम से श्री गुरु रविदास जी के जीवन और दर्शन को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। इसमें गुरु जी के समानता, भाईचारे, दया, सामाजिक न्याय और मानव सम्मान के शाश्वत संदेश को प्रस्तुत किया गया। संगत को संबोधित करते हुए विधायक एडवोकेट करमबीर सिंह घुम्मण ने कहा कि यह शानदार ड्रोन शो श्री गुरु रविदास जी को उचित श्रद्धांजलि है और उनके शाश्वत संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि यह केवल ड्रोन शो नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए गुरु जी के समानता और मानव सम्मान के संदेश की प्रभावशाली प्रस्तुति है, जिससे सभी को गुरु जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। विधायक घुम्मण ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हुए आधुनिक माध्यमों के जरिए गुरु जी के सर्व-साझे दर्शन को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व को समर्पित समारोहों के तहत पूरे राज्य में 92 ड्रोन शो करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को गुरु जी के क्रांतिकारी दर्शन से परिचित करवाने के साथ-साथ उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना है, जो आज के समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं।

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