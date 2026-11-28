{"_id":"6b0aa2e84ac6cbcc4c058dde","slug":"video-rescue-and-blackout-mock-drill-in-kapurthala-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कपूरथला में बचाव एवं ब्लैकआउट मॉक ड्रिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कपूरथला में शुक्रवार देर शाम पुरानी कचहरी में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले की चेतावनी, बचाव एवं ब्लैकआउट संबंधी मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक करवाई गई। मॉक ड्रिल की शुरुआत रात 8 बजे सायरन के माध्यम से दो मिनट तक उच्च-निम्न ध्वनि वाले हवाई हमले की चेतावनी संकेत के साथ हुई, जिसके बाद सांकेतिक ब्लैकआउट अभ्यास किया गया। इस दौरान लोगों से सभी गैर-जरूरी लाइटें बंद करने का अनुरोध किया गया, जबकि आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहीं। मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन, खोज एवं बचाव अभियान, प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सा सहायता, घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा यातायात एवं भीड़ प्रबंधन सहित विभिन्न आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियों का तालमेल अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में नागरिक सुरक्षा, नगर निगम, पंजाब होम गार्ड्स, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, फ़ायर विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अभ्यास से विभिन्न विभागों के बीच तालमेल, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और संकट की स्थिति में त्वरित, प्रभावी एवं तालमेल वाली कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करने का अवसर मिला। अभ्यास के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर दो मिनट तक लगातार उच्च ध्वनि वाला सायरन बजाकर ‘ऑल क्लियर सिग्नल’ दिया गया।

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