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पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने ब्लॉक कोटकपूरा के गांव वाड़ा दराका और वांदर जटाणा में नवनिर्मित आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इन सेंटरों में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, जरूरी जांच और दवाइयों की सुविधा मुफ्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। इन केंद्रों से गरीब और आम वर्ग के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा तथा गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। इस मौके पर डॉ. पुखराज, मनोज गर्ग, सरपंच परमजीत कौर, सरपंच अंग्रेज सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

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