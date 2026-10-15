{"_id":"6ad054591166d370a70e8a05","slug":"video-rain-changes-the-weather-in-pathankot-darkness-descends-on-the-streets-and-people-retreat-into-their-homes-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"पठानकोट में बारिश से बदला मौसम, गलियों में छाया अंधेरा, घरों में दुबके लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पठानकोट में वीरवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास तेज बारिश होने से शहर की गलियों में अंधेरा छा गया। आसमान में छाए बादलों और बारिश के कारण दिन के समय भी रोशनी कम हो गई। बारिश तेज होने के चलते लोग घरों में ही दुबके रहे। मौसम में आए बदलाव के साथ ठंड का एहसास भी बढ़ गया। लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकलते दिखाई दिए। बारिश के कारण सुबह के समय सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ। अचानक बदले मौसम ने लोगों को ठंड का एहसास करा दिया।

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