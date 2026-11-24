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कार्तिक पूर्णिमा पर हुसैनीवाला में श्रद्धालुओं ने सतलुज में तैराए दीप
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुसैनीवाला बॉर्डर स्थित सतलुज दरिया में श्रद्धालुओं ने दीप तैराकर पूजा-अर्चना की। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे और धार्मिक श्रद्धा के साथ दरिया में दीप प्रवाहित किए। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-शांति और खुशहाली की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दरिया किनारे धार्मिक माहौल बना रहा। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर भी लगाया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही और पूरा क्षेत्र भक्ति व श्रद्धा के रंग में रंगा नजर आया।
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