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26 नवंबर को मोगा के नजदीकी गांव नथुवाला जदीद में होने वाली आम आदमी पार्टी की विशाल ‘खुशहाल पंजाब रैली’ की तैयारियों का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री बलतेज पन्नू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अकाली दल और भाजपा के बीच हुए गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए इसे गठबंधन की बजाय ‘ठगों का जोड़’ करार दिया। बलतेज पन्नू ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब अकाली दल और भाजपा एक साथ आए हैं। वर्ष 1997 में भी प्रकाश सिंह बादल ने भाजपा को शर्तों के साथ समर्थन दिया था, जिसका खामियाजा पंजाब के लोगों को वर्षों तक भुगतना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि अब सुखबीर सिंह बादल दिल्ली जाकर भाजपा कार्यालय में बिना शर्त समर्थन दे आए हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अकाली दल एनडीए में शामिल हो रहा है, न कि एनडीए अकाली दल को अपने साथ शामिल कर रहा है। पन्नू ने सवाल उठाया कि यदि अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है तो उसे दिल्ली जाकर इस तरह समझौता करने की जरूरत क्यों पड़ी? SGPC अध्यक्ष के बयान पर भी उठाए सवाल बलतेज पन्नू ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा पर हरियाणा, दिल्ली, पटना साहिब और हजूर साहिब की सिख संस्थाओं में दखलअंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने धामी से पूछा कि क्या ये सभी कमेटियां शिरोमणि कमेटी के अधीन आ गई हैं? 2017 से पहले के हालात का किया जिक्र पन्नू ने कहा कि पंजाब के लोग वर्ष 2017 से पहले के दौर को नहीं भूले हैं, जब नशे के मुद्दे पर राज्य के हालात खराब हुए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब भाजपा नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस के नेताओं के साथ एक ही मंच साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर पार्टी को चुनाव लड़ने और गठबंधन करने का अधिकार है, लेकिन जब तक गठबंधन की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती, तब तक इस पर कुछ कहना उचित नहीं है। 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी AAP बलतेज पन्नू ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास पंजाब के लोगों को बताने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वे आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाकर राजनीति कर रही हैं। किसानों के मुद्दे पर अकाली-भाजपा से मांगा जवाब किसानी मुद्दों पर बोलते हुए पन्नू ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों की फसल की समय पर खरीद, दिन के समय बिजली और नहरी पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब किसानों को गन्ने का सबसे अधिक भाव देने वाला राज्य बना है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 से अधिक किसानों का मुद्दा उठाते हुए अकाली दल और भाजपा से जवाब मांगा। पन्नू ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए ठोस मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वह आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहा है।

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