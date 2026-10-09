{"_id":"6ac8c2ec5f0caea6e70999e8","slug":"video-new-momentum-for-moga-citys-development-renovation-work-on-the-under-bridge-road-launched-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा शहर के विकास को नई गति, नीचे पुल सड़क के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज नीचे पुल सड़क के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। हलका विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने मेयर श्रीमती बिनेपाल कौर, डिप्टी मेयर गौरव गर्ग, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश काला बजाज तथा समूह पार्षदों की मौजूदगी में विकास कार्य की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि मोगा शहर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। शहरवासियों को बेहतर सड़कें, साफ-सुथरा वातावरण, आधुनिक बुनियादी सुविधाएं और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीचे पुल सड़क शहर के महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल है और इसके नवीनीकरण से यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। डॉ. अरोड़ा ने कहा कि विकास केवल नई इमारतें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर की मौजूदा सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थलों और अन्य बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में जरूरत के अनुसार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सड़कें खराब हैं या बुनियादी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाए जाएंगे। विधायक ने कहा कि मोगा शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाने के लिए नगर निगम तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करना भी सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों को लंबे समय तक इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शहरों के साथ-साथ गांवों के विकास को लेकर भी गंभीर है और विकास कार्यों के लिए आवश्यक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मोगा हलके में सड़कों, गलियों, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सफाई तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्य लगातार जारी हैं। आने वाले समय में भी लोगों की जरूरतों के अनुसार नए विकास कार्य शुरू करवाए जाएंगे। डॉ. अरोड़ा ने कहा कि मोगा को एक विकसित और सुंदर शहर के रूप में आगे ले जाने के लिए सभी पार्षदों, नगर निगम अधिकारियों और शहरवासियों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने शहरवासियों को भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों को बिना किसी भेदभाव के लगातार जारी रखा जाएगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर मेयर बिनेपाल कौर, डिप्टी मेयर गौरव गर्ग, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश काला बजाज सहित समूह पार्षद और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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