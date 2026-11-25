मोगा के कस्बा बाघापुराना में दिनदहाड़े आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच पर हमला और फायरिंग की घटना सामने आई है। इस हमले में सरपंच समेत दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक के चेहरे को गोली छूकर निकल गई। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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मिली जानकारी के अनुसार, गांव सलीना के सरपंच अजय अपने दो साथियों के साथ बाघापुराना अदालत में एक तारीख पर आए थे। अदालत परिसर से बाहर निकलते ही करीब 10 से 15 लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद जब सरपंच और उनके साथी गाड़ी लेकर मुदकी की ओर जाने लगे, तो रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग की। इस दौरान गोली सरपंच के एक साथी के चेहरे को छूकर निकल गई, जबकि सरपंच और उनके एक अन्य साथी के साथ मारपीट की गई।घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अभी तक किसी भी अधिकारी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।