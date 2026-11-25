मखदूमपुरा इलाके में पुरानी रंजिश के चलते ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने प्रॉपर्टी और फाइनांस कारोबारी लक्की खोखा पर तेजधार हथियारों से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात की सबसे खौफनाक बात यह रही कि हमलावरों ने लक्की खोखा के हाथों की उंगलियां भी काट दीं और कटी हुई उंगलियां अपने साथ ले गए।