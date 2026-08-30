{"_id":"6a93f7d93f8d75b8ee0da722","slug":"video-motorcyclist-killed-after-being-hit-by-a-canter-on-moga-kotkapura-road-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा-कोटकपूरा रोड पर कैंटर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, हादसा सीसीटीवी में कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा-कोटकपूरा रोड पर शनिवार रात एक तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की पूरी घटना सड़क किनारे लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मृतक की पहचान बेयंत नगर, गली नंबर 8, मोगा निवासी सीरा उम्र 36 साल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सिरा पेंटिंग का काम करते थे। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, सीरा शनिवार को काम से घर लौटने के बाद घर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें घर से बुलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद रात करीब 10 बजे परिवार को सूचना मिली कि सिरा का सड़क हादसे में निधन हो गया है। हादसे के टाइम दो लोग मोटरसाइकल में सवार थे जो सीसीटीवी से पता लगा सीरा की मौके पर मौत हो गई साथ बैठे दूसरे साथी सही सलामत रहे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शब को पोस्ट मार्टम के लिए मोगा सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रख दिया। मृतक सीरा की भाभी सोमा रानी ने बताया कि सिरा पेंटिंग का काम करते थे और अभी कुंवारे थे। परिवार में दो भाई, दो बहनें और बुजुर्ग माता हैं। उन्होंने बताया कि सिरा कल काम से लौटने के बाद घर पर बैठे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति उन्हें बुलाकर अपने साथ ले गया। रात करीब 10 बजे परिवार को पता चला कि सिरा का एक्सीडेंट हो गया है। सोमा रानी ने बताया कि सिरा बुजुर्ग माता का सहारा थे। परिवार ने मांग की है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और मामले में उचित कार्रवाई की जाए। वहीं, इस मामले में थाना सिटी साउथ के एसएचओ वरुण कुमार ने बताया कि परिवार ने फिलहाल कोई कार्रवाई करवाने से इनकार किया है। परिवार की ओर से जो भी सहमति या फैसला दिया जाएगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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