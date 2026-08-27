तरनतारन के श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज सरहाली में 'खेल की बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ' कार्यक्रम का आयोजन

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युवाओं को खेल से जोड़ने और देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से तरनतारन के श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज, सरहाली में 'खेलो इंडिया डायलॉग – खेल की बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों, युवाओं और खेल से जुड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, विद्यार्थियों और युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। देशभर में आयोजित किए जा रहे 'खेलो इंडिया डायलॉग' से जुड़ते हुए, युवाओं ने खेलों के क्षेत्र में अपनी भूमिका, संभावनाओं और भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए।

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