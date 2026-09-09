{"_id":"6aa0d7b521c61db49802854c","slug":"video-food-safety-department-raids-a-sarbat-factory-in-ferozepur-owner-and-employees-abscond-factory-sealed-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में शरबत फैक्टरी पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, मालिक-कर्मचारी फरार; फैक्टरी सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शहर के नजदीक गांव रखड़ी स्थित एक शरबत बनाने वाली फैक्टरी पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान फैक्टरी का मालिक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि टीम जब फैक्टरी में पहुंची तो वहां शरबत तैयार करने का काम चल रहा था, लेकिन मौके पर चीनी की एक बोरी तक नहीं मिली। इंस्पेक्टर ने कहा कि फैक्टरी में चीनी की जगह किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर शरबत तैयार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस तरह का शरबत लोगों की सेहत के लिए गंभीर रूप से नुकसानदायक हो सकता है और इसके जरिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फैक्टरी मालिक के फरार होने के कारण फिलहाल उसकी मौजूदगी में सैंपल नहीं भरे जा सके हैं। मालिक के सामने आने के बाद नियमानुसार सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। फिलहाल फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने फैक्टरी सील कर दी है। वहीं गांव के सरपंच ने भी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि पंचायत की ओर से उक्त फैक्टरी को बंद करवाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

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