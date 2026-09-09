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गुलजार सिंह सुसाइड केस: राहुल गांधी बोले-पंजाब में 'सवाल पूछने पर टॉर्चर', कहा-आवाज दबाने का ये खतरनाक पैटर्न

Wed, 09 Sep 2026 10:25 AM IST
Nivedita सुशील कुमार, संवाद, सुनाम
सुशील कुमार, संवाद, सुनाम Published by: Nivedita Updated Wed, 09 Sep 2026 10:25 AM IST
सार

दिड़बा के गांव तूरबंजारा में वित्तमंत्री की जनसभा में गुलजार सिंह को नशे पर सवाल पूछने के बाद अपमानित किया गया। इस पर उसने जहर खाकर जान दे दी थी। अब इस मामले में सियासत गरमा गई है।

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Congress leader Rahul Gandhi slammed Punjab AAP government over Gulzar Singh suicide case
गुलजार सिंह ने जान दी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुलजार सिंह सुसाइड केस को लेकर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर 'आप' सरकार को आड़े हाथों लिया है। सत्ताधारी दिग्गजों मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और आप प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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राहुल गांधी ने बेहद मार्मिक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में सरकार की नाकामी पर सवाल उठाने वालों को धमकी और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। दलित समुदाय से आने वाले गुलजार सिंह ने अपने बेटे को नशे के दलदल में धंसते देख सीधे सूबे के वित्त मंत्री से पूछा था कि सरकार ड्रग्स का कारोबार रोकने में इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों है?
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इस सीधे सवाल के बदले उन्हें इस कदर प्रताड़ित और अपमानित किया गया तथा माफी मांगने का दबाव बनाया गया कि आहत होकर उन्होंने जहर खा लिया। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने के बावजूद, समय पर इलाज न मिलने के कारण आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया।

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आवाज दबाने का 'खतरनाक पैटर्न'
राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की आप सरकार में एक 'खतरनाक पैटर्न' स्थापित हो चुका है। सरकारी नाकामियों पर सवाल करने पर जवाब धमकी और टॉर्चर से दिया जाता है। उन्होंने पिछले हफ्ते प्रताड़ित किए गए सुनाम के युवा मोहनजीत सिंह का भी उदाहरण दिया, जिन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन करने पर प्रताड़ित किया गया था।

वित्त मंत्री का इस्तीफा मांगा 
राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों की आवाज दबाना या उन्हें कुचलना नहीं। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए तुरंत न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग की है कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से तुरंत पद से इस्तीफा लिया जाए।

पंजाब के हालात पर राहुल गांधी की नजर
पूर्व मंत्री विजयइंदर सिंगला ने कहा कि राहुल गांधी पंजाब के मौजूदा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और पल-पल की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि समूची कांग्रेस पार्टी पंजाब की जनता के साथ है और इस अन्याय के खिलाफ चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी है।
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