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शहर के कच्चा मलक रोड स्थित जीवन नगर में नशे के खिलाफ महिलाओं के सड़क पर उतरने और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। बुधवार को महिलाओं ने नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पंजाब सरकार की 'युद्ध नशे विरुद्ध' मुहिम और जगराओं पुलिस के नशा खत्म करने के दावों पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद वीरवार को थाना सिटी-2 के प्रभारी आत्मा सिंह ने खुद मोर्चा संभालते हुए मोहल्ला निवासियों के बीच पहुंचकर पुलिस की कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान थाना प्रभारी ने मोहल्ला निवासियों से कहा कि जब से उन्होंने थाना सिटी-2 का कार्यभार संभाला है, तब से आज तक किसी भी व्यक्ति ने उनके पास नशे को लेकर शिकायत नहीं की। उन्होंने प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से भी सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी उनके पास नशे की बिक्री या इससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर कोई शिकायत अथवा सूचना दी है? इस बात को लेकर मौके पर माहौल गर्मा गया। थाना प्रभारी आत्मा सिंह ने मोहल्ला निवासियों को भरोसा दिलाया कि अगले दो दिनों में पूरे मोहल्ले में नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आज के बाद जीवन नगर में नशा बेचने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं, बल्कि जेल में मिलेगा। वहीं नशे की दलदल में फंसे युवाओं का इलाज करवाने में भी पुलिस सहयोग करेगी। आत्मा सिंह ने बताया कि मोहल्ला निवासियों ने कुछ लोगों पर नशा तस्करी के आरोप लगाए हैं। पुलिस इन आरोपों की जांच और वेरिफिकेशन करने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा जीवन नगर में रोजाना पीसीआर की गश्त बढ़ाई जाएगी, ताकि नशा बेचने और सेवन करने वालों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि नशा करते या बेचते पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के मुताबिक बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को दो दिन का अल्टीमेटम, फिर सड़क पर उतरेंगी महिलाएं दूसरी ओर महिलाओं ने पुलिस के आश्वासन पर पूरी तरह भरोसा जताने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि पुलिस वास्तव में मोहल्ले से नशे का कारोबार खत्म कर पाएगी। हालांकि उन्होंने पुलिस को दो दिन का समय दिया है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे दोबारा सड़कों पर उतरेंगी और अपने संघर्ष को पहले से भी तेज करेंगी।

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