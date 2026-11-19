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पंजाब-चंडीगढ़ में रात की ठंड बढ़ी, 21 नवंबर से दिन में भी गिरेगा पारा; धुंध का अलर्ट
चंडीगढ़ शहर में सुबह और शाम ठंडक का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 नवंबर को चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक रहा। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में भी 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटों में शहर में बारिश नहीं हुई और मौसम शुष्क बना रहा। पंजाब-चंडीगढ़ में रात की ठंड बढ़ने लगी है। फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है, जो शिमला के 7.6 डिग्री तापमान के लगभग बराबर है। चंडीगढ़ में भी 21 नवंबर से दिन के तापमान में चार डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है। वहीं, पंजाब में सुबह घनी धुंध का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने 22 नवंबर तक कई जिलों में धुंध का पूर्वानुमान जताया है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में रात का पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। लेह में न्यूनतम तापमान माइनस 8 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को पंजाब में दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहा। बठिंडा 29.9 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। रात में फरीदकोट सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। लुधियाना में रात का पारा 8.2, जबकि पटियाला और होशियारपुर में 9.3 डिग्री रहा। दिन में धूप के कारण गर्मी का अहसास बना हुआ है, लेकिन सुबह और रात की ठंड बढ़ रही है। चंडीगढ़ में बुधवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। 19 नवंबर को पारा 29 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन 21 नवंबर से अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। यानी दिन में भी ठंड का अहसास बढ़ेगा। शहर में 19 से 22 नवंबर तक घने कोहरे की चेतावनी है। शिमला में बुधवार को अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 7.6 डिग्री दर्ज किया गया।
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