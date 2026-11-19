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परगट सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 42 सदस्यीय राज्य चुनाव समिति का गठन
कांग्रेस ने बुधवार को पंजाब के लिए राज्य चुनाव समिति की घोषणा की। राज्य पार्टी प्रमुख परगट सिंह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए गठित की गई है। समिति में 42 सदस्य शामिल हैं। इसमें सीएलपी नेता प्रताप सिंह बाजवा, वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और पूर्व उपमुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी इस पैनल में शामिल किए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राज वारिंग भी समिति का हिस्सा हैं। पार्टी सांसद मनीष तिवारी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी और किशोरी लाल शर्मा भी इसमें हैं। एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से समिति के गठन को मंजूरी दी है। पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। समिति में विजय इंदर सिंगला, शमशेर सिंह दूलो, सुखपाल सिंह खैरा और शेर सिंह घुबाया भी शामिल हैं। संगत सिंह गिलजियां, सुखविंदर सिंह डन्नू, राजकुमार वेरका, कुलजीत सिंह नागरा और गुरकीरत सिंह को भी जगह मिली है। ओम प्रकाश सोनी, संतोष चौधरी, मालती थापर, भरत भूषण आशु और अरुणा चौधरी भी पैनल के सदस्य हैं। एआईसीसी महासचिव प्रभारी पंजाब, एआईसीसी सचिव और राज्य के संगठनों के प्रमुख इसके पदेन सदस्य होंगे।
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