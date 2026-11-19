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फरीदकोट:डिप्टी कमिश्नर ने जिलेवासियों से स्व-जनगणना में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील
भारत सरकार द्वारा जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत स्व-जनगणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू कर दी गई है, जो 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान नागरिकों को अपने परिवार और मकान से संबंधित विवरण ऑनलाइन पोर्टल [https://se.census.gov.in/](https://se.census.gov.in/?utm_source=chatgpt.com) पर स्वयं दर्ज करवाने की सुविधा दी गई है। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट राहुल चाबा ने अपना स्व-जनगणना फॉर्म भरने के बाद साझा की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्व-जनगणना एक सरल, सुरक्षित और समय बचाने वाली प्रक्रिया है। इसके तहत नागरिक सरकारी पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉगइन करके अपने परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी स्वयं भर सकते हैं। जानकारी सबमिट करने के बाद एक विशिष्ट सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी जनरेट होगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इस आईडी को संभालकर सुरक्षित रखें। उन्होंने बताया कि इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक गणनाकर्मी और सुपरवाइजर घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। जिन लोगों ने स्व-जनगणना की होगी, उन्हें घर पहुंचने वाले गणनाकर्मी को अपनी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी उपलब्ध करवानी होगी, ताकि दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन किया जा सके। वहीं, जो लोग स्व-जनगणना के दौरान अपनी जानकारी दर्ज नहीं करवा पाएंगे, वे घर-घर जाकर होने वाली गणना के दौरान भी अपना विवरण दर्ज करवा सकेंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस अभियान को गांवों और शहरों के प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जिले के निवासियों, सामाजिक संगठनों और युवा क्लबों से इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सहयोग देने और अधिक से अधिक लोगों को स्व-जनगणना के लिए जागरूक करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि जनगणना के माध्यम से प्राप्त सटीक आंकड़े भविष्य में जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर डिप्टी एसए गुरिंदर सिंह और तकनीकी सहायक गुरदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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