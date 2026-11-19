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आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर 26 नवंबर को मोगा में होगी ‘पंजाब खुशहाल रैली’
आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर 26 नवंबर को मोगा में ‘पंजाब खुशहाल रैली’ होंगे करीब 120 एकड़ जमीन पर 1 लाख लोगों के बैठने के लिए जगह तैयार किया जा रहा हे। इस रैली में आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री, वरिष्ठ नेता और पार्टी की लीडरशिप पहुंचेंगे, जहां पंजाब सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल और सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा।रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एवं प्रदेश मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू और पार्टी के उपाध्यक्ष एवं विधायक शेरी कलसी, विधायक अमृतपाल सिंह सूखा नंद , विधायक सरबजीत कौर मानुके रैली स्थल नथुवाला जदीद पहुंचे। दोनों नेताओं ने रैली स्थल पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया और प्रबंधों की समीक्षा की।
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