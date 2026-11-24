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पंजाब में भाजपा और अकाली दल के गठजोड़ को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी खुशी के चलते मोगा स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा और अकाली दल के नेताओं ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर नेताओं ने गठजोड़ को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर आगामी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और पंजाब में सरकार बनाने की उम्मीद जताई। नेताओं ने कहा कि भाजपा और अकाली दल का साथ आना पंजाब की राजनीति में एक नई दिशा देने वाला कदम साबित हो सकता है।

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