विज्ञापन





कांग्रेस में शामिल होने वालों में शिरोमणि अकाली दल के हलका उपाध्यक्ष डॉ. राज सिंह डिब्बीपुरा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता सुखदेव सिंह स्वना घुबाया ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। विज्ञापन



इस मौके पर कांग्रेस नेतृत्व ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें पार्टी में पूरा मान-सम्मान देने का भरोसा दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने से जलालाबाद में संगठन को मजबूती मिलेगी और पार्टी की गतिविधियों को और विस्तार मिलेगा। विज्ञापन विज्ञापन



कांग्रेस में शामिल होने वालों में शिरोमणि अकाली दल के हलका उपाध्यक्ष डॉ. राज सिंह डिब्बीपुरा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता सुखदेव सिंह स्वना घुबाया ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया।इस मौके पर कांग्रेस नेतृत्व ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें पार्टी में पूरा मान-सम्मान देने का भरोसा दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने से जलालाबाद में संगठन को मजबूती मिलेगी और पार्टी की गतिविधियों को और विस्तार मिलेगा।

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इसी बीच जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने इसे हलके में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ने के रूप में पेश किया है।