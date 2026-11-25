आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता लुधियाना में संजीव अरोड़ा के परिवार और उनकी टीम के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा होने की संभावना है।

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जानकारी के अनुसार, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की इस बैठक को चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसमें संजीव अरोड़ा की टीम के सदस्यों के साथ क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावी रणनीति को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा।लुधियाना दौरे के बाद अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान 26 नवंबर को मोगा में आयोजित होने वाली 'खुशहाल पंजाब रैली' में शामिल होंगे। रैली को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी नेतृत्व की इस सक्रियता को पंजाब में आगामी चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। केजरीवाल और मान के लुधियाना दौरे तथा मोगा रैली पर राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।