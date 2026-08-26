{"_id":"6a8ef72daaf8aa5b650ab210","slug":"video-women-thronged-the-teej-fair-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"तीज के मेले में उमड़ा महिलाओं का सैलाब, डॉ. गुरप्रीत कौर ने की शिरकत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिंदवड़ी स्थित पैलेस में तीज के त्योहार को लेकर आयोजित भव्य समारोह में हजारों की संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंचीं। महिलाओं की भारी भीड़ और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। समारोह में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की धर्मपत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर मान का श्री आनंदपुर साहिब पहुंचने पर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. गुरप्रीत कौर मान ने कहा कि तीज का त्योहार पंजाबी महिलाओं के लिए खुशी, मिलाप, आपसी सांझ और प्यार का संदेश लेकर आता है। यह पंजाब की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और विरासत से जोड़ने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से गांव-गांव और शहर-शहर तीज के मेले आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि पंजाबी संस्कृति की परंपराओं को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब की ऐतिहासिक धरती पर पंजाब की अनमोल विरासत से जुड़े इस पर्व का आयोजन विशेष महत्व रखता है।

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