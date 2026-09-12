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फिरोजपुर छावनी सब्जी मंडी में छाया अंधेरा, सुखराज सिंह गोरा ने अधिकारियों से बात कर चालू करवाई बिजली

Nivedita

Updated Sat, 12 Sep 2026 08:54 AM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 08:54 AM IST







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विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख आम आदमी पार्टी के नेता लोगों की समस्या हल करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। नेता सुखराज सिंह गोरा फिरोजपुर कैंट की सब्जी मंडी पहुंचे तो पूरी सब्जी मंडी में अंधेरा छाया हुआ था और बिजली बंद थी। गोरा ने तुरंत बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और बिजली आपूर्ति बहाल करवाई। ... और पढ़ें

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