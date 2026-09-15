{"_id":"6aa91a1587570a53ea07701d","slug":"amritsar-drug-smuggler-rani-s-house-demolished-major-action-taken-in-presence-of-police-commissioner-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"Amritsar: ड्रग तस्कर रानी का घर ध्वस्त, पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुज्जरपुरा इलाके में पुलिस और नगर निगम ने सोमवार को नशा तस्कर रानी का मकान ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल की मौजूदगी में हुई।पुलिस के अनुसार मकान अवैध था और नशा तस्करी की कमाई से बना था। रानी पर छह मामले दर्ज हैं और उसे एक में सजा भी मिली है। उसके दोनों बेटों राजू और चरणजीत सिंह उर्फ कीपा पर भी आपराधिक मामले हैं। पुलिस नशा तस्करों की अन्य संपत्तियों की जांच कर रही है। अवैध निर्माण मिलने पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। मकबूलपुरा में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के इलाज और परामर्श पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज के लिए एक समिति बनाई गई है। पुलिस कर्मचारियों को तस्करों से मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

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