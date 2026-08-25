बेहतर अनुभव के लिए एप चुनें।
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Faridkot Municipal Council President Baljinder Ahuja assumed charge, Cabinet Minister Mundian also arrived.

फरीदकोट नगर काउंसिल के अध्यक्ष बलजिंदर आहूजा ने संभाला कार्यभार, कैबिनेट मंत्री मुंडियां भी पहुंचे

Chandigarh-Punjab Bureau चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:16 PM IST
Faridkot Municipal Council President Baljinder Ahuja assumed charge, Cabinet Minister Mundian also arrived.
नगर काउंसिल फरीदकोट के नवनियुक्त प्रधान बलजिंदर सिंह आहूजा ने आज औपचारिक रूप से प्रधान पद की जिम्मेदारी संभाल ली। इस अवसर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां, फरीदकोट के विधायक गुरदित्त सिंह सेखों, चेयरमैन गगन धालीवाल, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन गुरतेज सिंह खोसा, ब्लॉक समिति चेयरमैन सरबजीत सिंह सहित नगर कौंसिल के पार्षद और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बलजिंदर सिंह आहूजा को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि बाबा फरीद जी की पवित्र धरती की सेवा करने का अवसर मिलना सम्मान की बात है। पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश के विकास, शिक्षा, रोजगार, खेल, स्वास्थ्य सेवाओं और जनकल्याण के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य पंजाब को नशामुक्त और रंगला पंजाब बनाना है। मुंडियां ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार विकास कार्यों को वार्ड या पार्टीबाजी तक सीमित नहीं रखती, बल्कि पूरे शहर का सर्वांगीण विकास करवाना प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए प्रधान सभी पार्षदों और शहरवासियों को साथ लेकर फरीदकोट की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। विधायक गुरदित्त सिंह सेखों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आहूजा को नगर कौंसिल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह केवल प्रधान पद नहीं, बल्कि पूरे शहर की सेवा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फरीदकोट को साफ-सुथरा और सुंदर शहर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और नए प्रधान को पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं, प्रधान बलजिंदर सिंह आहूजा ने मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक और पार्टी नेताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों और शहरवासियों को साथ लेकर विकास कार्य करवाए जाएंगे तथा लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान होगा। अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द शुरू करवाने के प्रयास भी किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

VIDEO: राखी की डोर को डाक और रोडवेज का सहारा, भाइयों तक पहुंची 2700 राखियां

VIDEO: राखी की डोर को डाक और रोडवेज का सहारा, भाइयों तक पहुंची 2700 राखियां
Gonda
25 Aug 2026

Video: आखिर पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ, कई दिनों से दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

Video: आखिर पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ, कई दिनों से दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
Bahraich
25 Aug 2026

VIDEO: एसएन मेडिकल कॉलेज में हुआ पहली किडनी ट्रांसप्लांट, भावुक हुई पत्नी

Wife Donates Kidney to Husband, Gets Emotional During Video Call
Agra
25 Aug 2026

VIDEO: प्लास्टर गिरने से बच्चे की मौत के बाद बड़ा कदम, एसएन इमरजेंसी की पहली मंजिल खाली; बच्चा वार्ड पर लगा ताला

SN Medical College Vacates Emergency First Floor After Child Dies in Plaster Collapse
Agra
25 Aug 2026

VIDEO: स्वाइन फ्लू का हाई अलर्ट...ताजमहल और फतेहपुर सीकरी पर होगी पर्यटकों की स्क्रीनिंग, मंगाए गए टेमीफ्लू टैबलेट

Agra Health Department on Alert Over Rising Swine Flu Cases in Delhi
Agra
25 Aug 2026
विज्ञापन

VIDEO: गिरता प्लास्टर, दीवारों से झांकती ईंट और खुलियां सरिया, एसएन मेडिकल कॉलेज का ये है हाल

Crores Spent on Repairs, Yet SN Medical College Buildings Remain Dilapidated
Agra
25 Aug 2026

VIDEO: 90 करोड़ की इमारत 10 साल में हुई जर्जर, एसएन मेडिकल कॉलेज में बैरिकेडिंग, गिराई जा रहीं खतरनाक टाइल्स

Damaged Tiles Removed from Rs 90 Crore Building at SN Medical College
Agra
25 Aug 2026
विज्ञापन

तालाब बन गया बीएचयू अस्पताल, कंधे पर मरीज लेकर पहुंचे ओपीडी, इमरजेंसी;video

BHU Hospital turns into a waterlogged pool; patients carried on shoulders to reach OPD and Emergency
Varanasi
25 Aug 2026

पुलिस ने बरामद किए 207 खोए मोबाइल, मालिकों को लौटाए;video

Police recovered 207 lost mobile phones and returned them to their owners
Sonebhadra
25 Aug 2026

कानपुर आरटीओ कार्यालय में कार्रवाई के दूसरे दिन चालान बाबू करते दिखे काम।

Challan Clerk seen working at Kanpur RTO office on the day following the crackdown
Kanpur
25 Aug 2026

वीडियो: रामपुर में SFI का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री और कुलपति का पुतला फूंका

rampur sfi protest hpu fee hike student union election
Rampur Bushahar
25 Aug 2026

VIDEO: एसएन आगरा में अनोखी सर्जरी...पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा, लौट आई महिला की पहले जैसी मुस्कान

Doctors Create New Jaw Using Leg Bone in Cancer Patient
Agra
25 Aug 2026

कुएं में दिखा आठ फीट का मगरमच्छ, ग्रामीणों में मची खलबली;video

Eight-foot-long crocodile spotted in well; panic among villagers
Mirzapur
25 Aug 2026

VIDEO: वायरल फीवर का कहर...डेढ़ गुना बढ़े मरीज, बुखार के साथ बदन दर्द-गले में खराश; सामने आ रहे ये लक्षण

Viral Fever Cases Rise Sharply in Agra
Agra
25 Aug 2026

VIDEO: प्रार्थना हॉस्पिटल में बड़ी कार्रवाई...पैर के फ्रैक्चर का ऑपरेशन, इंजेक्शन लगते ही चली गई जान; रिकॉर्ड हुए जब्त

Health Department Seizes Medical Records from Prarthana Hospital in Agra
Agra
25 Aug 2026

VIDEO: बारिश से धान की फसल लहलहाई, किसानों के चेहरे खिले, बोले- उम्मीद है कि इस बार फसल अच्छी होगी

VIDEO: बारिश से धान की फसल लहलहाई, किसानों के चेहरे खिले, बोले- उम्मीद है कि इस बार फसल अच्छी होगी
Sultanpur
25 Aug 2026

राजधानी शिमला में मंगलवार को बदला मौसम, बारिश से सुहाना हुआ माहौल

shimla rain weather update tuesday himachal pradesh
Shimla
25 Aug 2026

हमीरपुर: मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा चकमोह संस्कृत महाविद्यालय, ABVP ने किया प्रदर्शन

chakmoh sanskrit college abvp protest teacher vacancies hostel
Hamirpur (Himachal)
25 Aug 2026

VIDEO: ओबीसी की जातिवार जनगणना की मांग, दो सितंबर से आंदोलन की चेतावनी

VIDEO: ओबीसी की जातिवार जनगणना की मांग, दो सितंबर से आंदोलन की चेतावनी
Ambedkar Nagar
25 Aug 2026

VIDEO: अयोध्या में चंपत राय की डायरी से खुल रहे चढ़ावा चोरी के राज, सबसे बड़ा सवाल "भेदिया कौन"?

VIDEO: अयोध्या में चंपत राय की डायरी से खुल रहे चढ़ावा चोरी के राज, सबसे बड़ा सवाल "भेदिया कौन"?
Ayodhya
25 Aug 2026

फिरोजपुर में आम आदमी क्लीनिक कर्मचारियों का संघर्ष जारी

Struggle of Aam Aadmi Clinic employees continues in Firozpur
Chandigarh-Punjab
25 Aug 2026

Video: नेपाल से बहकर आए पांच हाथियों की जिंदगी चौधरी चरण सिंह गिरिजापुरी बैराज पर बची

Video: नेपाल से बहकर आए पांच हाथियों की जिंदगी चौधरी चरण सिंह गिरिजापुरी बैराज पर बची
Bahraich
25 Aug 2026

भिवानी में जूई खुर्द के संजय रापड़िया ने धर्मा भैंस का मनाया छठा जन्मदिन, त्रिवेणी लगाई केक काटा

Sanjay Raparia from Jui Khurd in Bhiwani celebrated the sixth birthday of his buffalo, Dharma; he planted Triveni and cut a cake
Bhiwani
25 Aug 2026

कानपुर के रामबाग स्थित प्राचीन झूलेलाल मंदिर में खुले पट, चालीहा महोत्सव पर उमड़े श्रद्धालु

Doors Opened at Kanpur Ancient Jhulelal Temple Devotees Throng for Chaliha Festival
Kanpur
25 Aug 2026

यमुनानगर में बसों के ठहराव की मांग को लेकर छात्राओं ने हाईवे पर लगाया जाम

Female students blocked the highway in Yamunanagar to demand a bus stop
Yamuna Nagar
25 Aug 2026

भिवानी शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर एचटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, रिवाइज्ड रिजल्ट व समाधान की मांग

HTET candidates protest at the Bhiwani Education Board headquarters, demanding a revised result and a resolution
Bhiwani
25 Aug 2026

पुरानी पेंशन की मांग पर शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन

Teachers' protest demanding the old pension scheme
Gorakhpur
25 Aug 2026

पुष्पा गुजराल साइंस सिटी में आधुनिक विज्ञान की नैतिकता पर सेमिनार का आयोजन

Seminar on the ethics of modern science organized at Pushpa Gujral Science City
Chandigarh-Punjab
25 Aug 2026

कानपुर में काकादेव-मसवानपुर रोड पर गिरी ग्रीन बेल्ट की बाउंड्रीवाल

Green Belt Boundary Wall Collapses on Kanpurs Kakadev Maswanpur Road
Kanpur
25 Aug 2026

VIDEO: दीवानी कोर्ट में आखिर क्यों छिड़का पेपर स्प्रे? महिला अधिवक्ता और विपक्षी के भाई पर हमला, हिरासत में आरोपी

Pepper Spray Used at Agra Civil Court? Woman Advocate and Opponent’s Brother Attacked
Agra
25 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

एप में पढ़ें

Followed