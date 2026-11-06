{"_id":"6aed9e899fd02c967e0f87ad","slug":"video-elderly-womans-gold-earrings-snatched-in-broad-daylight-in-moga-incident-captured-on-cctv-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की सोने की बालियां झपटीं, सीसीटीवी में कैद वारदात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोगा में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की सोने की बालियां झपटीं, सीसीटीवी में कैद वारदात
मोगा के अर्जुनदेव नगर में लूट की एक वारदात सामने आई है। यहां घर के बाहर कुर्सी पर बैठी 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला हरजीत कौर को मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। दोनों आरोपी किसी का पता पूछने के बहाने महिला के पास रुके और बातचीत के दौरान मौका पाकर उनके कानों में पहनी सोने की बालियां झपटकर फरार हो गए। वारदात के बाद बुजुर्ग महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक दोनों आरोपी मौके से भाग चुके थे। घटना के बाद परिवार ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।