{"_id":"6b056af283287a157c09d51a","slug":"video-elderly-man-murdered-in-jaito-faridkot-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीकोट के जैतो में बुजुर्ग की हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट के तहत आने वाले जैतो के गांव मत्ता में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस जांच के दौरान हत्या का खुलासा हुआ है। आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक की विवाहित बेटी की शिकायत पर उसके बेटे, बहू समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मृतक के बेटे हरविंदर सिंह उर्फ निक्का और बेटे के साले चरणजीत सिंह उर्फ चन्नू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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