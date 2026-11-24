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पठानकोट के लामिनी स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय श्री हनुमंत कथा के अंतिम दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों से मंत्रमुग्ध किया। इस धार्मिक आयोजन में दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं, पंजाब की राजनीति से जुड़े आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। आयोजन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लिया और पंडाल में बैठकर कथा एवं प्रवचन सुने। विधानसभा चुनावों से पहले धार्मिक मंच पर नेताओं की इस सक्रियता को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज रहीं। हालांकि, किसी भी राजनीतिक दल की ओर से इन दौरों के पीछे चुनावी उद्देश्य होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। आप के कई बड़े चेहरे पहुंचे कथा में तीसरे दिन आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल और कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक्क सहित पार्टी की कई वरिष्ठ हस्तियों ने शिरकत की। इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, आप के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा और बटाला के विधायक शैरी कलसी सहित कई नेता भी बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने भी लगाई हाजिरी भाजपा की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य एवं पठानकोट के विधायक अश्वनी शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं कांग्रेस की ओर से पठानकोट के पूर्व विधायक अमित विज सहित कई नेताओं ने कथा श्रवण किया। तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी ने धार्मिक आयोजन के साथ-साथ सियासी चर्चाओं को भी बढ़ावा दिया। धार्मिक आयोजन को राजनीति से अलग रखा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस आयोजन को किसी राजनीतिक दल के पक्ष में होने वाला कार्यक्रम नहीं बताया, बल्कि इसे श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया। बाबा बागेश्वर के पठानकोट प्रवास के दौरान उनके ठहरने की व्यवस्था पड़ियां लाड़ी क्षेत्र में की गई थी। निंदा और स्तुति दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूं: बाबा बागेश्वर पूज्य स्वामी जी की ओर से की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह निंदा और स्तुति दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि चार दिन पहले स्वामी जी ने मंच से उनकी प्रशंसा की थी और अब यदि उन्होंने आलोचनात्मक टिप्पणी की है तो उसे भी वह सहजता से स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी को उन्होंने हमेशा अभिभावक के रूप में देखा है और उनके प्रति मन में सम्मान एवं स्नेह का भाव है। संतों के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि किसी संत के प्रति गलत टिप्पणी या आलोचना नहीं करनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वह संतों के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वह हिंदू एकता के लिए काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जीवन में अच्छा और बुरा समय आता रहता है, ऐसे में भगवान पर भरोसा रखते हुए धैर्य बनाए रखना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में एकता और भाईचारे का संदेश गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी, सनातन परंपरा और परमात्मा की सर्वव्यापकता का उल्लेख करते हुए एकता का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में मानवता को जोड़ने और सभी को एक परमात्मा की संतान मानने का संदेश मिलता है। इस दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू और सिख परंपराओं के बीच आध्यात्मिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि हम सभी एक हैं, दो नहीं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में हिंदू धर्म का सम्मान होगा, वह उसके साथ हैं। इस बयान को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा रही। कुल मिलाकर, पठानकोट में आयोजित तीन दिवसीय हनुमंत कथा ने जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी और बाबा बागेश्वर के बयानों ने इस धार्मिक आयोजन को सियासी चर्चा का केंद्र भी बना दिया।

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