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विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा), शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे और शिरोमणि अकाली दल पुनर सुरजीत के बीच गठबंधन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस संभावित सियासी गठजोड़ के मद्देनजर तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। विज्ञापन भले ही अकाली दल वारिस पंजाब दे के नेता और सांसद अमृतपाल सिंह लंबे समय बाद अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने गांव पहुंचे थे लेकिन उनके इस तीन घंटे के दौरे के बाद सूबे में नए सियासी समीकरण बनने की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

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बसपा के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह करीमपुरी ने भी इसके संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि इस गठबंधन का मुख्य मकसद सूबे के पंथक और दलित मतदाताओं को साधना है। दरअसल, वारिस पंजाब दे के फरीदकोट और खडूर साहिब संसदीय क्षेत्रों से दो सांसद हैं।





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इस दल का सबसे मजबूत प्रभाव माझा क्षेत्र में माना जाता है लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन मालवा में भी अपना आधार बढ़ाने में जुटा है। तरनतारन, खडूर साहिब, पट्टी, खेमकरण, अमृतसर ग्रामीण, गुरदासपुर और फरीदकोट समेत कई क्षेत्रों में यह दल ग्रामीण और सिख मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है।

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शिअद से अलग हुआ था पुनर सुरजीत शिरोमणि अकाली दल पुनर सुरजीत के भाजपा के साथ गठबंधन की अटकलें भी तेजी से चल रही थीं। पिछले दिनों भाजपा के शिरोमणि अकाली दल बादल गुट के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाओं के बीच पुनर सुरजीत के मुखिया ने ऐसा होने पर इस गठबंधन का विरोध करने का एलान किया था।





सूत्रों के अनुसार, दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। इसी बीच रविवार देर शाम फरीदकोट में पुनर सुरजीत के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह करीमपुरी के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के एक साथ चुनाव मैदान में उतरने को लेकर विचार-विमर्श किया गया।



अकाली दल पुनर सुरजीत के नेता अमनिंदर सिंह बन्नी ने गठबंधन के संदर्भ में इस मुलाकात की पुष्टि की है। उनके अनुसार, दोनों दलों के बीच लगभग सहमति बन चुकी है और औपचारिक एलान जल्द कर दिया जाएगा।

पंजाब में बसपा का एक विधायक पंजाब की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का प्रभाव फिलहाल सीमित है, हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कर 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बसपा को कुल 2,75,232 वोट मिले थे। उसका वोट प्रतिशत 1.77 रहा था और पार्टी नवांशहर सीट जीतने में सफल रही थी। डॉ. नछत्तर सिंह बसपा के एकमात्र विधायक हैं।



