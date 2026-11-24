{"_id":"6b05676addf6895961038a05","slug":"video-grand-nagar-kirtan-held-in-kotkapura-on-the-occasion-of-parkash-parv-a-massive-outpouring-of-devotion-witnessed-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोटकपूरा में प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित गुरुद्वारा स्त्री सत्संग सभा की ओर से मंगलवार को शहर में विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। नगर कीर्तन की शुरुआत से पहले गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और सरबत के भले की अरदास की गई। इसके उपरांत पांच प्यारों की अगुवाई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया में नगर कीर्तन आरंभ हुआ। नगर कीर्तन शहर के विभिन्न बाजारों और इलाकों से होते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब में संपन्न होगा। नगर कीर्तन के दौरान रागी जत्थों ने गुरबाणी कीर्तन के माध्यम से संगत को निहाल किया, जबकि गतका पार्टी ने सिख मार्शल आर्ट के शानदार जौहर दिखाए। इसके अलावा शहर की विभिन्न संस्थाओं और श्रद्धालुओं की ओर से नगर कीर्तन के स्वागत में जगह-जगह लंगर लगाए गए। इस अवसर पर प्रबंधकों ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन सजाया गया है, जिसमें संगत बड़ी संख्या में श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हो रही है। उन्होंने नगर कीर्तन में शामिल होने वाली समस्त संगत और प्रबंधों में सहयोग देने वाली शहर की विभिन्न संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।

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